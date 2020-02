Libia: Lavrov a "La Stampa", nuovo corso con l'Europa (5)

- Ci sono margini, nell'attuale crisi Usa-Iran, per una mediazione russa. "La Russia è favorevole a superare i dissidi esistenti solo attraverso il dialogo al tavolo dei negoziati. La concezione russa della sicurezza collettiva nella regione del Golfo Persico, presentata l'estate scorsa, è orientata appunto in tal senso. Così, a differenza degli schemi conflittuali promossi da diversi Stati, proponiamo alla regione un'agenda costruttiva e unificante e sollecitiamo la formazione di meccanismi di risposta congiunta a sfide e minacce. Siamo convinti che l'attuazione coerente di questa iniziativa costituirebbe un passo importante verso il risanamento della situazione in tutto il Medio Oriente e consentirebbe di gettare le basi per la creazione di un'architettura di reciproca fiducia". Lavrov valuta inoltre il piano proposto dall'amministrazione statunitense per una soluzione del conflitto israelo-palestinese. "Gli Stati Uniti, nel loro stile, hanno proposto di risolvere 'in un colpo solo' uno dei conflitti più antichi del nostro tempo. Allo stesso tempo, Washington ha di fatto ignorato il quadro giuridico internazionale universalmente riconosciuto per la pacificazione in Medio Oriente, che comprende le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'Onu e l'Iniziativa di pace araba. I progetti americani suggeriscono una soluzione di tutti i problemi chiave dello 'status definitivo' dei territori palestinesi — confini, insediamenti, Gerusalemme Est, rifugiati — mediante concessioni unilaterali a favore solo di Israele. È poco probabile che un tale approccio possa contribuire a porre rimedio alla situazione. Come indica anche il fatto che il cosiddetto 'piano del secolo' è categoricamente respinto dai palestinesi". (segue) (Res)