Libia: Lavrov a "La Stampa", nuovo corso con l'Europa (6)

- Il ministro è convinto "che un reale progresso verso un'equa soluzione della questione palestinese sul principio 'due Stati' richieda da un lato un autentico sforzo da parte degli stessi palestinesi e israeliani e, dall'altro, un più equilibrato e imparziale sostegno internazionale al processo. In tale contesto, sosteniamo la posizione espressa nella dichiarazione finale dell'ultima riunione dei Ministri degli affari esteri della Lega dei Paesi arabi sulla necessità di tenere negoziati multilaterali sulla pacificazione del Medio Oriente sotto l'egida internazionale. Riteniamo che tale ruolo possa essere assunto dal 'Quartetto' di mediatori internazionali, che è l'unico meccanismo riconosciuto dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per accompagnare il processo di pace in Medio Oriente". "La Russia, - riprende - come membro del "Quartetto", è pronta a contribuire al raggiungimento di soluzioni di compromesso. Nei nostri contatti sia con i palestinesi che con gli israeliani, continueremo a sollecitare entrambe le parti affinché adottino una linea costruttiva, al fine di concordare soluzioni negoziali di tutti i problemi esistenti". (segue) (Res)