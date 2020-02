Libia: Sarraj, la chiusura dei siti petroliferi porterà a una catastrofe che colpisce tutti

- Una catastrofe si abbatterà su tutta la Libia se i siti petroliferi continueranno a essere chiusi. Lo ha detto il presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, invitando la comunità internazionale a prendere una posizione ferma nei confronti di queste azioni che ha descritto come "irresponsabili". L'avvertimento di Sarraj è arrivato durante la sua partecipazione al lancio del Piano di risposta umanitaria 2020 in Libia, a cui hanno partecipato il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Yaqoub al Helou, diversi ministri, rappresentanti di organismi internazionali accreditati in Libia ed esponenti della società civile. Il presidente del Consiglio presidenziale libico ha chiesto sforzi concertati nazionali e internazionali per aiutare i gruppi più colpiti e bisognosi in Libia, annunciando il contributo del Governo di accordo di dieci milioni di dollari al piano di risposta umanitaria per quest'anno. (Lit)