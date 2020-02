Singapore: governo rivede previsioni crescita al ribasso per effetto del coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Heng ha criticato con forza questa retorica, sostenendo che in altri paesi – in Asia come altrove – la politicizzazione del dibattito riguardante l’immigrazione ha portato a un approfondimento delle linee di frattura socio-politiche. Heng ha anche contestato il ricorso alla retorica protezionistica a fini elettorali, che ha definito paradossale per un paese come Singapore, il cui benessere dipende dal commercio internazionale. “Sono trascorsi sette mesi dall’eruzione delle violenze e delle manifestazioni di massa ad Hong Kong. Sinora ce la siamo cavata molto meglio di altri, ma non siamo immuni dalle medesime forze divisive che hanno attraversato il Globo”. Secondo Heng, il governo ha agito responsabilmente per salvaguardare gli interessi dei cittadini di Singapore, aumentando gli investimenti nell’istruzione e attuando programmi per aumentare il livello di qualificazione dei lavoratori a minor reddito. (segue) (Fim)