Singapore: governo rivede previsioni crescita al ribasso per effetto del coronavirus (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Imbarcandoci in un nuovo decennio, affrontiamo un mondo segnato dalle divisioni. Siamo una nazione di piccole dimensioni, e verremo investiti da queste forze. Dobbiamo continuare a lavorare con paesi dai valori a noi affini, così da colmare le divisioni tra i paesi e affrontare uniti le sfide globali comuni”, ha dichiarato il vicepremier. Heng si è però dovuto difendere dalle critiche del segretario generale del Partito per il potere popolare (Ppp), Goh Meng Seng, formazione politica di opposizione che al pari del Pps ha sollevato il tema dell’immigrazione, contestando in particolare i criteri per la concessione della cittadinanza. “Potremo anche concedere la cittadinanza a persone dalla Cina continentale, ma dentro di loro avranno sempre lealtà consolidate, che non potranno mutare da un giorno all’altro. Che influenza potrà avere, tutto questo,sulle nostre politiche nazionali?”, ha dichiarato Goh. A quest’accusa Heng non ha replicato opponendo argomentazioni, ma avvertendo che dubitare della lealtà dei “nuovi” cittadini rischia di divenire un fattore di divisione sociale. (segue) (Fim)