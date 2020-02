Corea del Sud: partiti conservatori si fondono in vista delle elezioni parlamentari

- Il principale partito di opposizione della Corea del Sud, il Partito della libertà della Corea (Partito Saenuri, Lkp), ha formalizzato oggi la fusione con due altre formazioni politiche di opposizione, nel tentativo di unire l’elettorato conservatore del paese in vista delle elezioni parlamentari, in programma il prossimo 15 aprile. Il nuovo soggetto politico che nascerà dalla fusione dei tre partiti, provvisoriamente denominato “Partito per l’integrazione futura”, includerà il Nuovo partito conservatore e il partito Avanti per il futuro 4.0. Il Partito della libertà ha approvato la fusione coi due partiti la scorsa settimana. La fusione segue di tre mesi l’annuncio da parte del presidente dell’Lkp, Hwang Kyo-ahn, di un ambizioso piano per unire il fronte conservatore e ottenere la vittoria alle prossime elezioni parlamentari. (Git)