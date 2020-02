Thailandia: le aste per le licenze 5G fruttano allo Stato 3,2 miliardi di dollari

- Il regolatore delle telecomunicazioni della Thailandia ha annunciato lo scorso fine settimana di aver raccolto 100,52 miliardi di baht (3,2 miliardi di dollari) tramite le aste per le frequenze del 5G. Gli operatori del settore si sono contesi 48 licenze per le bande di 700 e 2.600 Mhz in vista del lancio commerciale della nuova tecnologia, che dovrebbe avvenire entro la fine del 2020. Il principale operatore di telefonia mobile della Thailandia, Advanced Info Service, si è aggiudicato da solo 32 licenze attraverso i tre spettri della banda 5G. Il secondo operatore thailandese, True Corporation, e il terzo, Total Access Communication, si sono aggiudicati 17 licenze ciascuno. Le aziende Cat Telecom e Tot, di proprietà statale e prossime alla fusione, si sono aggiudicate complessivamente sei licenze. La Commissione nazionale per le trasmissioni e le telecomunicazioni (Nbtc) la riferito che la tecnologia di quinta generazione, con velocità di trasmissione dei dati sino a 100 volte superiore al 4G, trainerà lo sviluppo dell’economia digitale thailandese. (Fim)