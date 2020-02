Cina: coronavirus, sale a 1.770 il bilancio delle vittime, 70.548 il totale delle infezioni

- È salito a 1.770 il bilancio ufficiale delle vittime del coronavirus Covid-19 in Cina. Il numero totale delle infezioni è aumentato a 70.548. La provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia, ha riportato 1.933 nuovi casi di polmonite da coronavirus il 16 febbraio, con 100 nuovi decessi e 1.016 casi di guarigione. Il numero totale delle infezioni nella provincia è salito a 58.182, con 6.639 pazienti recuperati e 1.696 deceduti. Xiaogan, una città dell'Hubei, vieterà a tutti i residenti di uscire, tranne in caso di necessità, a partire da oggi; quanti violeranno le misure restrittive verranno posti in detenzione per dieci giorni per violazione delle norme di pubblica sicurezza. Dieci città nella provincia di Hubei hanno sospeso la vendita di medicinali per la febbre e la tosse nel corso dell'epidemia di Covid-19, esortando le persone che accusano tali sintomi a recarsi in ospedale il più presto possibile. (segue) (Cip)