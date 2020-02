Cina: coronavirus, casi di infezioni fuori dall'Hubei in calo per il 13mo giorno consecutivo

- I nuovi casi quotidiani confermati di infezione da coronavirus in Cina al di fuori di Hubei, la provincia epicentro dell'emergenza sanitaria, sono diminuiti per 13 giorni consecutivi, secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese. Un totale di 115 nuovi casi confermati sono stati segnalati domenica fuori Hubei, in calo per il 13mo giorno consecutivo dal 3 febbraio, secondo dati rilasciati oggi dalla commissione. La commissione ha ricevuto segnalazioni di 2.048 nuovi casi confermati ieri, domenica 16 febbraio, da 31 regioni a livello provinciale, tra cui 1.933 nell'Hubei.(Cip)