Cina: investimenti diretti esteri non finanziari in aumento del quattro per cento a gennaio

Pechino, 17 feb 07:30 - (Agenzia Nova) - Gli investimenti esteri diretti della Cina (Ide) nei settori non finanziari sono aumentati del quattro per cento su base annua, raggiungendo gli 87,57 miliardi di yuan (12,6 miliardi) nel primo mese del 2020, mantenendo la crescita stabile dell'anno scorso. Lo ha dichiarato oggi il ministero del Commercio cinese. Secondo i dati ministeriali, a gennaio, gli investimenti esteri nel settore high-tech sono ammontati a 31,35 miliardi di yuan, con un aumento del 27,9 per cento su base annua, rappresentando il 35,8 per cento degli Ide totali del paese nello stesso periodo. (segue) (Cip)