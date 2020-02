Cina: investimenti diretti esteri non finanziari in aumento del quattro per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dell'alta tecnologia, gli investimenti globali nella produzione farmaceutica sono aumentati del 10,5 per cento su base annua e del 118,9 per cento nella produzione di apparecchiature e strumenti medici, secondo i dati ministeriali. La Corea del Sud, il Giappone e Singapore sono tra i maggiori investitori stranieri che guardano al mercato cinese, con investimenti in aumento rispettivamente del 157,1, 50,2 e 40,6 per cento. Gli investimenti da paesi e regioni lungo la Nuova via della Seta (Belt and Road Initiative, Bri) sono aumentati del 31,3 per cento a gennaio e gli Ide dei membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sono aumentati del 44,8 per cento, ha riferito il ministero. (Cip)