Cina: coronavirus, 10.844 pazienti dimessi dagli ospedali finora (2)

- Dieci città nella provincia di Hubei hanno sospeso la vendita di medicinali per la febbre e la tosse nel corso dell'epidemia di Covid-19, esortando le persone che accusano tali sintomi a recarsi in ospedale il più presto possibile. Tientsin, città nel nord della Cina, ha rinviato a data indefinita il primo esame di inglese e il test di inglese orale per l'esame di ammissione universitaria Gaokao del 2020, in programma a fine marzo, per contenere la diffusione di Covid-19. Gli ospedali improvvisati di Wuhan offriranno 13.001 letti in più nei prossimi tre giorni. La città ha istituito 11 ospedali improvvisati, con 20.461 posti letto previsti per il trattamento di pazienti con coronvairus. Fapilavir, il primo farmaco sviluppato a livello nazionale con un potenziale effetto per il trattamento di Covid-19, ha ricevuto l'approvazione per la vendita. Fapilavir è uno dei tre medicinali che mostrano buoni effetti negli studi clinici, secondo rapporti delle autorità competenti. (segue) (Cip)