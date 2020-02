Giappone: pil sconta maggior contrazione dal 2014 per effetto dell’aumento iva (4)

- L’economia giapponese subisce gli effetti di una generale insicurezza di consumatori e aziende per il futuro, nonostante le politiche di stimolo intraprese ormai da anni dal primo ministro Shinzo Abe. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno i consumi sono aumentati solo del 2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, e secondo un sondaggio di 17 analisti effettuato da “Quick”, il prodotto interno lordo è calato del 3,9 per cento rispetto al trimestre precedente su base annualizzata. Secondo il quotidiano “Nikkei”, i centri commerciali giapponesi hanno visto calare le vendite per tre mesi consecutivi, incluso un calo del 5 per cento a dicembre, complice l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto scattata all’inizio di ottobre. (segue) (Git)