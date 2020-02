Thailandia: pil rallenta ai minimi da cinque anni (2)

- Lo scorso 5 febbraio la banca centrale della Thailandia ha tagliato il suo tasso di riferimento chiave al minimo record dell’1 per cento, in un contesto di incertezza e difficoltà cui contribuiscono l’epidemia di coronavirus dalla Cina e i ritardi nell’approvazione della nuova legge di bilancio. Il comitato per la politica monetaria della Banca di Thailandia ha abbassato il tasso repo di 0,25 punti, portandolo al minimo storico per quel paese, l’1 per cento. Lo scorso novembre la banca centrale aveva effettuato un taglio analogo, all’1,25 per cento, livello analogo a quello mantenuto tra aprile 2009 e luglio 2010, a seguito della crisi finanziaria globale. La Thailandia si aspetta ricadute economiche significative dall’epidemia cinese di coronavirus: lo scorso 29 gennaio il ministero delle Finanze ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2020, dal 3,3 al 2,8 per cento, citando anche gli effetti delle ostilità commerciali Usa-Cina e della Brexit. (segue) (Fim)