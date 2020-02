Thailandia: pil rallenta ai minimi da cinque anni (3)

- La già debole economia thailandese rischia di trarre nuovo danno dalla conflittualità politica, che ha causato un’ulteriore ritardo nell’approvazione della legge di bilancio proprio mentre il paese si prepara a fronteggiare i danni economici dell’epidemia cinese da coronavirus. Alla fine di gennaio la Corte costituzionale thailandese ha deciso di accettare un ricorso contro le modalità adottate dalla maggioranza di governo per ottenere l’approvazione della legge di bilancio in sede parlamentare. Ciò significa che i 3.200 miliardi di baht (102 miliardi di dollari) accantonati dallo Stato per l’anno fiscale 2020 verranno ancora una volta cancellati. L’adozione della legge di bilancio è già stata ritardata per quattro mesi a causa della litigiosità della coalizione di governo pro-Forze armate, “erede” della giunta militare che ha governato il paese sino allo scorso anno. (segue) (Fim)