Thailandia: pil rallenta ai minimi da cinque anni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale dell’Indonesia è calato a 3,2 miliardi di dollari nel corso del 2019, grazie al contributo congiunto di produttori e consumatori del paese. Lo ha comunicato oggi l’Agenzia centrale di statistica indonesiana (Bps). “Il deficit nel 2019 (…) si è ridotto a quasi un terzo del disavanzo registrato nel 2018, quando era ammontato a 8,6 miliardi di dollari”, ha dichiarato il direttore del Bps, Suhariyanto, nel corso di una conferenza stampa. Al riequilibrio della bilancia commerciale indonesiana non hanno però contribuito le esportazioni, che lo scorso anno sono calate del 6,9 per cento, a 168 miliardi di dollari. Le importazioni hanno più che compensato la contrazione dell’export, riducendosi a loro volta del 9,5 per cento, a 171 miliardi di dollari, secondo i dati forniti dal Bps. Le importazioni di materie prime hanno rappresentato il 73 per cento delle importazioni complessive, registrando però anche la contrazione più marcata su base annua: meno 12 per cento rispetto al 2018, per effetto degli sforzi dell’amministrazione presidenziale di Joko Widodo a riorientare l’industria nazionale all’autosufficienza, specie in settori come quello minerario. (segue) (Fim)