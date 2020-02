Imprese: capo investimenti SoftBank lavora ad un proprio hedge fund

- Rajeev Misra, responsabile del fondo d’investimento multimiliardario Vision Fund dell’azienda giapponese SoftBank, sta raccogliendo adesioni per miliardi di dollari destinate ad un nuovo veicolo di investimento sul modello degli hedge fund. L’operazione di Misra rischia di causare una escalation di tensioni all’interno del fondo di SoftBank, che ad oggi è il maggiore investitore mondiale nel settore tecnologico. I piani di Misra avrebbero già ottenuto l’appoggio del fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, che avrebbe raccolto a sua volta l’interesse del governo del Kazakhstan, secondo una fonte citata dal quotidiano Nikkei. Assieme, i due Stati potrebbero investire nell’impresa sino a 4 miliardi di dollari. L’operazione segnerebbe però una brusca deviazione rispetto alla visione del fondatore di SoftBank, Masayoshi Son, che ha creato il ramo di investimenti del colosso delle telecomunicazioni giapponese per acquisire partecipazioni in start-up private del settore tecnologico, e ricavare utili dalla loro crescita. Il piano rischia anche di aumentare le tensioni in merito alle strategie di investimento di SoftBank, dopo le disastrose scommesse del primo Vision Fund in società come WeWork e Wag. Queste scommesse perdute hanno costretto Son a ridimensionare gli ambiziosi piani per un secondo Vision Fund da 108 miliardi di dollari. (segue) (Git)