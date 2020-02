Imprese: capo investimenti SoftBank lavora ad un proprio hedge fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ad di SoftBank Group, Masayoshi Son, ha annunciato la scorsa settimana il ridimensionamento dei piani per un secondo mega-fondo d’investimento tecnologico, nella prima vera ammissione pubblica dei danni provocati alla visione strategica del colosso delle telecomunicazioni da una serie di cattivi investimenti. SoftBank aveva annunciato lo scorso luglio l’intenzione di lanciare un successore del Vision Fund, un fondo da 100 miliardi di dollari, istituito col sostegno di partner come il governo saudita, per investire nelle più promettenti startup tecnologiche di tutto il mondo. Il gruppo giapponese aveva annunciato d’aver già firmato memorandum d’intesa con una serie di partner istituzionali, e ad agosto aveva annunciato il lancio del nuovo fondo da 108 miliardi di dollari entro i tre mesi successivi. Su SoftBank si è però abbattuto il collasso di WeWork e di altre società su cui il gruppo giapponese aveva investito un ingente capitale. Ieri Son ha annunciato l’intenzione di “ridurre le dimensioni” del secondo fondo d’investimento, presentando i disastrosi risultati operativi conseguiti dall’azienda tra ottobre e dicembre scorsi, con un calo dell’utile netto del 92 per cento su base annua. (segue) (Git)