Imprese: capo investimenti SoftBank lavora ad un proprio hedge fund (8)

- Tale massiccia iniezione di capitali consente alle startup “attenzionate” da SoftBank di espandere drammaticamente le loro operazioni, e ottenere così posizioni di dominio sui mercati di riferimento impossibili in situazioni ordinarie, proprio come fatto in passato da Amazon, Google e Alibaba nei rispettivi mercati. L’obiettivo di questi rischiosi investimenti, del resto, è proprio di individuare e scommettere in anticipo sui nascenti colossi della nuova economia, godendo appieno dei futuri dividendi della loro successiva crescita esponenziale. Dietro l’entusiasmo per l’inarrestabile marcia della new economy si nascondono però operazioni estremamente rischiose, e i mercati iniziano a perdere fiducia nella capacità di Softbank e Vision Fund di iniettare capitale a tempo indeterminato nelle giovani startup. (segue) (Git)