Kosovo: presidente Thaci, facilitare dialogo con Serbia è nell'interesse nazionale (3)

- Thaci si è detto critico nei confronti dell'Unione europea, soprattutto per il suo mancato impegno per la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. "Siamo delusi, e posso dire che ci sentiamo traditi dall'Ue. La liberalizzazione dei visti è tuttora bloccata. Il Kosovo ha raggiunto tutti gli obblighi e gli standard, sia nel settore economico, che a livello legislativo e nella lotta alla corruzione e la criminalità organizzata. All'Unione europea manca una decisione politico, a causa delle divergenze al suo interno", ha detto Thaci. A margine della Conferenza internazionale sulla sicurezza a Monaco di Baviera, è prevista anche una tavola rotonda dedicata ai Balcani occidentali, dove prenderanno parte i leader dei paesi della regione. Oltre a Thaci, alla conferenza parteciperà anche il premier kosovaro Albin Kurti. (Kop)