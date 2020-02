Serbia-Kosovo: Vucic, firme odierne portano verso futuro migliore

- I documenti firmati oggi dalle autorità serbe e kosovare per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e autostradali condurranno verso "un futuro migliore". Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, commentando la firma avvenuta oggi di due documenti, una lettera d'intenti e una dichiarazione d'intenti, alla presenza dell'inviato Usa per il dialogo Richard Grenell. Il primo documento riguarda il rinnovo della linea ferroviaria fra Belgrado e Pristina, mentre il secondo riguarda il completamento della costruzione dell'autostrada Belgrado-Pristina. Vucic ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'inviato Grenell a nome della Serbia. "Quello che è stato firmato è importante per la libertà di movimento, per il flusso di merci, capitale, servizi e persone. Sono felice di vedere oggi un progresso e ringrazio vivamente Trump e Grenell a nome della Serbia, perché tutti sentiamo che da questo trarremo un futuro migliore e assicureremo la pace per i prossimi decenni", ha detto Vucic in occasione della firma. (Seb)