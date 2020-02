Kosovo-Serbia: premier kosovaro Kurti, nessun incontro con Vucic a Monaco

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha dichiarato a "Radio Free Europe" di non avere avuto un incontro con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, ma di aver soltanto preso parte a uno stesso evento sui Balcani occidentali insieme ad altri leader regionali. "Non ho incontrato Vucic. Abbiamo partecipato a una tavola rotonda in cui erano invitati tutti i leader dei Balcani occidentali", ha precisato Kurti, ammettendo che durante il dibattito ci sono state delle tensioni con Vucic. Secondo quanto riferito da fonti citate dall'emittente tedesca "Deutsche Welle", Vucic ha infatti reagito duramente alle osservazioni fatte da Kurti secondo cui "il mondo ha aiutato il Kosovo a liberarsi dalla Serbia e ora deve aiutare la Serbia a liberarsi del Kosovo". Il presidente serbo, da parte sua, ha risposto affermando che "il Kosovo fa ancora parte della Serbia sulla base della risoluzione 1244 e non è ancora riconosciuto da metà degli Stati membri delle Nazioni Unite". (segue) (Kop)