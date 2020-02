Serbia-Kosovo: Borrell, dialogo è unico modo per risolvere le controversie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo è l'unico modo per risolvere le controversie tra Kosovo e Serbia. Lo ha dichiarato su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Abbiamo bisogno di una de-escalation e di un 'reset', altrimenti i colloqui non saranno possibili. I negoziati devono iniziare il più presto possibile, anche nell'ottica di avanzamento nel processo europeo", ha scritto Borrell, secondo cui l'intera regione dei Balcani occidentali deve essere assicurata da una prospettiva europea. L'Alto rappresentante ha annunciato nelle scorse settimane la prossima nomina di un rappresentante speciale per il dialogo Belgrado-Pristina che, secondo fonti di stampa, potrebbe essere il diplomatico tedesco Christoph Heusgen. Secondo le stesse fonti, il ruolo del diplomatico sarà simile a quello dell'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo fra Serbia e Kosovo, Richard Grenell. Heusgen è stato nominato ambasciatore tedesco presso le Nazioni Unite nel 2017, e secondo l'emittente "N1" è considerato il consigliere politico più influente del cancelliere Angela Merkel. (segue) (Beb)