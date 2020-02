Viterbo: scontro tra due auto a Montefiascone, un morto e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è morta oggi pomeriggio alle 17 circa, in un incidente stradale avvenuto a Montefiascone sulla strada Derentana. A scontrarsi sono state due auto. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine la vettura tamponata si è schiantata contro un albero. Cinque persone sono rimaste coinvolte nel sinistro tra cui tre donne che viaggiavano sulla macchina tamponata. Tra le tre, una era in condizioni disperate e, per questo, oltre a due ambulanze e vigili del fuoco, sul posto è atterrata anche una eliambulanza. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare ed è deceduta, gli altri quattro feriti sono stati trasportati nell'ospedale di Viterbo. (Rer)