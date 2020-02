Business news: Brasile-Paraguay, siglato accordo automobilistico per il libero scambio

- Il Brasile e il Paraguay hanno firmato un accordo di libero commercio relativo ad automobili e pezzi di ricambio per auto. I termini del trattato erano stati discussi nell'ambito dell'ultimo vertice del Mercato unico del Sur (Mercosur) ed è stato concluso con la firma dei rappresentanti dei due paesi. Un accordo dello stesso tipo era stato firmato a giugno tra Brasile e Argentina e ne esiste già uno anche con l'Uruguay. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri del Brasile il libero scambio di merci paraguaiane è già garantito da oggi. Nel caso del Paraguay, il paese consente l'immediato libero scambio di prodotti automobilistici brasiliani soggetti a tariffe comprese tra lo 0 e il 2 per cento. Inoltre il Paraguay dovrebbe applicare margini di preferenza tariffaria crescenti per altri prodotti automobilistici, fino alla completa liberalizzazione del settore alla fine del 2022. (Res)