Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi e l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì partecipano al Viaggio del Ricordo con gli studenti delle scuole romane "Il confine orientale italiano: una drammatica storia europea", 15 -17 febbraio 2020. Appuntamenti della terza giornata, lunedì 17 febbraio. Ore 10.30 - Incontro con gli studenti della Scuola italiana di Fiume. Ore 12.45 - Incontro con la Comunità italiana di Fiume.REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione dello studio ASviS sulla misurazione economica delle attività delle associazioni. Saranno presenti l'assessore al Turismo e Pari Opportunità, Giovanna Pugliese, la Responsabile Cabina di regia contro la violenza sulle donne della Regione Lazio, Cecilia D'Elia e il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini.Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara, 19 (ore11,30)- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato interviene alla presentazione del monitoraggio civico dei Day Hospital oncoematologici e Carta della qualità dei DH oncoematologici.Ospedale San Giovanni, iazza San Giovanni 76 (ore 10,30)- Gli assessori regionali al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, presenziano all'inaugurazione dell'agriturismo "Lu Ceppe" dopo la ristrutturazione.Rieti, Cittareale, via Gentili 3 (ore 11) (Rer)