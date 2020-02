Business news: Argentina, industria al 56,9 per cento delle capacità a dicembre, lieve ripresa su anno

- L'industria argentina ha operato a dicembre del 2019 al 56,9 per cento delle sue capacità, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato rappresenta un aumento dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. I settori che presentano un utilizzo superiore alla media della "capacità installata" sono quelli della raffineria (78,6 per cento), della chimica (68,8 per cento), della carta (68,1 per cento), metallurgico (66,1 per cento), alimentare (63,3 per cento) e dei prodotti minerali non metallici (57,2 per cento). Al di sotto della media risultano invece i settori dell'industria del tabacco (50,1 per cento), l'industria editoriale (49,3 per cento), gomma e plastica (44,7 per cento), prodotti tessili (41,1 per cento), e l'industria automobilistica (21,1 per cento). (Res)