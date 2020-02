Business news: Argentina, crisi del debito, Fmi esclude ristrutturazione anche su capitale prestato

- La ristrutturazione del debito da 44 miliardi di dollari contratto dall'Argentina con il Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrà limitarsi alle scadenze del debito e non al capitale prestato. Lo ha affermato il portavoce dell'istituto di credito multilaterale, Gerry Rice, nella rituale conferenza stampa del giovedì a Washington. Nella stessa conferenza Rice ha dichiarato inoltre che il prestito Stand by per complessivi 57 miliardi non è stato concesso all'Argentina per finanziare fughe di capitali così come sostiene l'attuale governo di Buenos Aires, presieduto da Alberto Fernandez. "La capacità dell'Fmi di ristrutturare il proprio debito è soggetta al nostro statuto giuridico e politico", ha dichiarato Rice. (Res)