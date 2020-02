Business news: Colombia, pil in crescita del 3,3 per cento nel 2019, accelerano i consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 l'economia colombiana è cresciuta a un ritmo del 3,3 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane) segnalando un deciso incremento rispetto al 2,5 per cento registrato nel 2018. I maggiori contributi alla crescita, fa sapere il Dane, sono dati dai settori dell'amministrazione pubblica, dai piani previdenziali obbligatori, dall'educazione, dalle attività di attenzione alla salute e dai servizi sociali: un comprato che nel suo complesso è cresciuto del 4,9 per cento. Unica voce negativa quella relativa al settore delle costruzioni, calata dello 0,1 per ceno su anno, ma già in ripresa nella differenza tra terzo e quarto quadrimestre (+1,9 per cento). nel periodo ottobre dicembre, il prodotto interno lordo del paese è cresciuto del 3,4 per cento su anno, dopo che i primi tre trimestri avevano fatto registrare incrementi del 3,1 per cento. In evidenza la ripresa dei consumi interni, +4,5 per cento, l'1,1 per cento in più del 2018. (Res)