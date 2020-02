Roma: Mammì, al via iscrizioni nidi, più flessibilità nella scelta delle strutture sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo - spiega ancora Veronica Mammì, assessore alla Scuola e alle politiche sociali - per favorire specifiche esigenze di spostamento quotidiano dei genitori. Un’altra fondamentale novità che abbiamo introdotto riguarda la rideterminazione delle fasce di età delle diverse sezioni, al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta dei posti, facilitando l’accesso dei piccoli e dei medi per i quali si formano principalmente le liste d’attesa e favorendo la continuità educativa con le scuole dell’infanzia. Abbiamo anche aumentato il periodo a disposizione delle famiglie sia per accettare il posto assegnato, esteso fino a 10 giorni dall’approvazione della graduatoria, sia per accettare il posto a seguito di chiamata dalla lista d’attesa, esteso fino a 5 giorni. La domanda per l’iscrizione dovrà essere presentata on line sul sito di Roma Capitale entro il 23 marzo. Voglio anche sottolineare che le famiglie potranno inviare la richiesta per la frequentazione del nido nel mese di luglio non più al momento della presentazione della domanda di iscrizione, bensì rispondendo a un apposito Avviso che sarà pubblicato entro il mese di aprile, così da agevolare l’organizzazione estiva della famiglia. C'è ancora da fare per migliorare l'accessibilità del servizio di educazione nei nidi capitolini, un percorso in atto di cui questa delibera rappresenta un tassello importante. Il nido è un’opportunità di socializzazione e scolarizzazione per i bambini ed è quindi fondamentale valorizzare questo servizio sul territorio". (Rer)