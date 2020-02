Business news: Brasile, prosegue sciopero lavoratori Petrobras, coinvolte 101 unità produttive

- La Federazione unica dei lavoratori petroliferi (Fup) del Brasile ha reso noto che le mobilitazioni hanno raggiunto 101 unità produttive della compagnia petrolifera statale Petrobras in 13 stati del paese. Lo sciopero, che riguarda in particolare 48 piattaforme, 11 raffinerie e 20 terminal di trasporto, è stato indetto per protestare contro la decisione della Petrobras di chiudere la fabbrica di fertilizzanti gestita dalla società controllata Araucaria Nitrogenados (Ansa) nello stato di Paraná e altre 50 piccole aziende controllate. Secondo i calcoli del sindacato, la sola chiusura dell'impianto provocherà il licenziamento di circa 1000 dipendenti. (Res)