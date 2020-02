Business news: Brasile, il settore dei servizi chiude il 2019 in crescita dell'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei servizi in Brasile è cresciuto dell'1 per cento nel 2019. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che il dato dello scorso anno ha interrotto una sequenza di risultati negativi lunga quattro anni. In particolare, nel 2015 il calo del settore era stato del 3,6 per cento, nel 2016 del 5 per cento, nel 2017 del 2,8 per cento e nel 2018 il dato era stato di stagnazione. Secondo l'Ibge, la crescita è stata trainata principalmente dal settore dell'informazione e della comunicazione, che ha segnato un aumento del 3,3 per cento nell'anno. (Res)