Business news: Argentina, Banca centrale porta Tasso ufficiale di sconto dal 48 al 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha portato il Tasso ufficiale di sconto (Tus) dal 48 al 44 per cento, applicando una riduzione di ben 4 punti percentuali. La decisione, segnala una nota ufficiale della Bcra, "è stata adottata in linea con il consolidamento della riduzione dell'inflazione", che secondo dati ufficiali diffusi ieri si è attestata al +2,3 per cento a gennaio, il minor livello degli ultimi sette mesi. "Con questa riduzione il tasso di riferimento effettivo si attesta al 54 per cento annuale", prosegue la nota dell'istituto monetario, che "punta ad una regolazione del Tus che potenzi il risparmio ed il finanziamento in pesos preservando allo stesso tempo l'equilibrio del mercato monetario". Dall'inizio della gestione dell'attuale presidente della Bcra, Miguel Pesce, il Tus ha registrato una diminuzione costante di ben 19 punti dal 63 per cento iniziale. (Res)