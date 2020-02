Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 17 febbraio, cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3479m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: flusso umido in risalita dalla Liguria verso la Valpadana determina una giornata uggiosa su queste zone, con anche la possibilità di deboli piogge soprattutto sulla riviera ed estreme zone orientali del Piemonte. Ben soleggiato sulle Alpi ad inizio giornata, dove solo dalla serata arriveranno banchi nuvolosi associati a qualche fenomeno limitato alle confinali valdostane e Ossola. Clima mite, non freddo; gelate assenti complice la diffusa nuvolosità. Mar ligure mosso. (Rpi)