Roma: Bordoni (Lega), al lavoro con Salvini per far tornare grande la Capitale

- "Grande successo alla manifestazione di Matteo Salvini, Roma è pronta alla svolta". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier, Davide Bordoni. "Dal palco dell'Eur - spiega Bordoni - abbiamo ascoltato le diverse categorie produttive e professionali che hanno partecipato al dibattito sottolineando i problemi dei vari settori della Capitale dai rifiuti ai trasporti: evidentemente il centrodestra e la Lega sono interlocutori credibili per chi vive la Città, in essa fa impresa, e ne costituisce il tessuto che contribuisce all'economia cittadina. L'impegno di Matteo Salvini per Roma è fondamentale per vincere e restituire l'anno prossimo al centrodestra il governo della città. La Raggi eviti di minimizzare con le solite battute, siamo al lavoro per il futuro con il solo obiettivo di far tornare Roma grande, di far tornare Roma Capitale proprio come il titolo dell'iniziativa di oggi". (Com)