Business news: Imprese, Leonardo e brasiliana Codemar creano nuova joint venture in ambito elicotteristico

- Leonardo, attraverso la propria controllata Leonardo International, e Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maricá, annunciano la costituzione di una joint venture denominata Leonardo&Codemar SA (49 per cento Codemar, 51 per cento Leonardo), istituita ai sensi della legge brasiliana. Come riferisce un comunicato stampa di Leonardo, l'obiettivo della nuova azienda è quello di promuovere le migliori pratiche nello sviluppo e nella realizzazione di progetti per la sicurezza e la resilienza urbana, nonché di nuove infrastrutture e servizi elicotteristici che stimoleranno la crescita dell’economia e delle industrie locali. Attraverso l'implementazione di una serie di progetti innovativi e stimolanti, Maricá sarà il "laboratorio vivente" per tutte le applicazioni tecnologiche più avanzate, contribuendo alla sicurezza e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in un contesto di sviluppo sostenibile della Municipalità. (Res)