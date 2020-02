Roma: Ciacciarelli (Lega), grande entusiasmo attorno a Salvini, città deve tornare Capitale

- "Grande entusiasmo al palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma insieme a Matteo Salvini, il coordinatore regionale del partito Francesco Zicchieri, Claudio Durigon e i vertici di Roma Capitale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Una festa di popolo, fatta di proposte e concretezza - aggiunge Cicciarelli - per aiutare i romani a liberarsi di un sindaco che è una calamità naturale, totalmente incapace di amministrare. Parliamo della capitale d'Italia, di un teatro a cielo aperto di storia, arte e cultura. Stiamo lavorando per costruire una squadra in grado di far tornare Roma capitale, la Lega c'è, la gente è con noi". (Com)