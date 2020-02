Business news: Bolivia, governo sospende sviluppo centro di ricerca nucleare congiunto con la Russia

- Il governo ad interim della Bolivia ha annunciato la sospensione del progetto di costruzione di un centro di ricerca sull'energia nucleare nella città di El Palo, avviato nel 2017 con la firma di un protocollo di intesa con la compagnia russa Rosatom. Lo riporta l'agenzia “Sputnik” citando l'agenzia nucleare boliviana Aben. "Abbiamo ricevuto l'ordine di sospendere l costruzione del centro di ricerca nucleare fino a quando il parlamento non avrà discusso la questione", ha dichiarato il direttore generale dell'agenzia, Juan Alfredo Jordan, secondo il quale il contratto deve prima essere approvato dal parlamento, come richiesto dalla costituzione. Il direttore di Aben ha anche affermato che le clausole riservate nel documento hanno reso difficile tassare correttamente il progetto. Rosatom non ha ancora ricevuto alcuna notifica ufficiale, ha dichiarato un rappresentante dell'azienda a “Sputnik”. "Per il momento non ci possono essere commenti ufficiali su questa notizia, perché non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale dalla Bolivia", ha riferito. Tuttavia lo scorso novembre, dopo l'uscita di scenda del presidente Evo Morales, il direttore generale di Rosatom, Alexej Likhachev, aveva dichiarato che la società si aspettava una sospensione del progetto a causa dell’instabilità politica seguita alle controverse elezioni di ottobre 2019. (Res)