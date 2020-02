Business news: Argentina, ministro Economia Guzman, equilibrio fiscale solo a partire dal 2023

- L'Argentina non riuscirà a raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio fiscale prima del 2023. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, in una lunga seduta "informativa" tenuta alla Camera dei deputati, nel corso della quale ha illustrato i lineamenti principali del piano economico del governo e del negoziato sulla ristrutturazione del debito estero. "Non è sostenibile una riduzione del deficit fiscale nel 2020, uno scenario realistico è raggiungere l'equilibrio fiscale nel 2023 per puntare negli anni a seguire ad un avanzo fiscale primario tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento del Pil", ha affermato Guzman in parlamento. Per quanto riguarda il debito il ministro ha dichiarato che nel processo negoziale "la società argentina ha la precedenza" e che "non verrà permesso ai fondi di investimento stranieri decidere le priorità della macroeconomia" (Res)