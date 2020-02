Business news: l'Ecuador si unisce a iniziativa Usa "Growth in the Americas"

- L'Ecuador aderirà all'iniziativa "Growth in Americas", programma statunitense per investimenti privati in infrastrutture in America latina. Lo ha detto il segretario alla presidenza dell'Ecuador, Juan Sebastian Roldan, al termine della prima giornata di visita del presidente Lenin Moreno a Washington. "I grandi investimenti degli Usa si svilupperanno grazie a 'Growth in the Americas' i tema di infrastrutture ed energia. Questo porterà più lavoro nel nostro paese", ha detto Roldan. Il memorandum d'intesa per aderire all'iniziativa su infrastrutture portuali, aeroportuali, viarie, petrolifere gasifere e minerarie è stato firmato dal ministro dell'economia, Richard Martinez, e dall'ambasciatore degli Usa a Quito, Micheael J. Fitzpatrick. (Res)