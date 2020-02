Business news: Perù, economia registra nel 2019 livello di crescita più basso in un decennio

- L’economia peruviana è cresciuta del 2,16 per cento nel 2019, il livello più basso in dieci anni. Secondo quanto emerge dall’indicatore mensile economico del quotidiano “El Comercio” a dicembre la crescita è stata dell’1,12 per cento, più bassa rispetto alla stima di crescita prevista dell’1,5 per cento. Secondo gli esperti sono tre i fattori ad avere rallentato la crescita: la contrazione della produzione nei settori minerario e della pesca, la contrazione degli investimenti pubblici e l’incertezza politica, società in nuove elezioni parlamentari lo scorso 26 gennaio. (Res)