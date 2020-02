Business news: Brasile, Banca centrale, attività economica 2019 in crescita dello 0,89 per cento su anno

- L'attività economica del Brasile nel corso del 2019 ha registrato un'espansione dello 0,89 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br). Considerato un'anticipazione dei risultati del Pil, l'Ibc-Br è un'anteprima approssimativa del prodotto interno lordo (Pil) calcolato dall'autorità monetaria e aiuta la Banca centrale a prendere decisioni sul tasso di interesse di base, il Selic, che oggi si attesta al 4,25 per cento. L'indice comprende informazioni sul livello di attività in tre settori: industria, commercio, servizi e agricoltura, oltre al volume delle imposte. L'indicatore non sostituisce il calcolo ufficiale del Pil, effettuato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) e che tiene conto di variabili più ampie. Il dato ufficiale del Pil del 2019, sarà divulgato a marzo. A dicembre il Pil aveva registrato una contrazione dello 0,27 per cento, dopo quattro mesi continui di espansione. (Res)