Coronavirus: Di Maio, 2 marzo incontro alla Farnesina con imprenditori

- In merito alle azioni per aiutare le imprese che stanno soffrendo a causa dell'impatto del Coronavirus, il ministero degli affari esteri Luigi Di Maio, durante la sua visita al Micam e al Mipel alla Fiera Milano Rho ha dichiarato: "Il Coronavirus sta creando degli impatti anche sul trade e sull'interscambio commerciale con alcune aree del mondo". "Per questo abbiamo uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro all'Ice che potremmo riorientare per il piano straordinario sul made in Italy", ha affermato Di Maio spiegando che "dobbiamo affrontare una fase storica particolare che deriva anche dalla particolare situazione di emergenza che viene dall'Asia e lo faremo nei prossimi giorni, credo il 2 marzo, ci rivedremo con gli operatori del settore al ministero degli affari esteri per pianificare come spendere al meglio i 300 milioni". "Ci sono dati incoraggianti, in forte crescita, in particolare il settore delle pelli, e credo che potremmo lavorare molto bene perché da quest'anno le competenze sulle esportazioni sono sotto un unico ministero mentre prima era sotto due diversi ministeri e questo ha creato problemi di burocrazia - ha concluso Di Maio - Ovviamente l'export nazionale rappresenta oltre il 32 per cento del nostro Pil, e tutto il lavoro che faremo anche nel prossimo anno sarà destinato all'obiettivo di permettere alle nostre aziende di far crescere il Made in Italy nel mondo". (Rem)