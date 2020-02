Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi revochi incarico a sua segretaria Tozzi per offese a romani

- "Il lungo post della segretaria particolare del Sindaco, Francesco Proietti Tozzi, dove si dice che 'Lamentarsi è lo sport dei romani', è gravemente offensivo nei confronti dei cittadini, specie laddove scrive 'A voi non serve un Sindaco, vi serve un centro anonimi lamentele dove farvi seguire da uno bravo', offendendo tra l'altro le tante persone che soffrono di malattie mentali". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Questa persona, a cui i romani pagano quasi 50.000 euro ogni anno - aggiunge - non ha compreso che il suo incarico è amministrativo e non politico, peraltro l'ennesima consulenza targata M5s, e la normativa non le consente di scendere nell'arena politica. La Raggi chieda scusa ai romani e revochi immediatamente la consulenza alla Proietti Tozzi altrimenti presenteremo un esposto agli organi preposti. Come Fratelli d'Italia chiederemo altresì la convocazione urgente della commissione trasparenza con la presenza del Segretario Generale al fine di ripristinare il corretto andamento dell'Amministrazione visto che ci sono altri casi di consulenti della giunta Raggi ex art. 90 Tuel che rilasciano interviste politiche invece di pensare a risolvere i tantissimi problemi della città che purtroppo è sempre più nel baratro". (Com)