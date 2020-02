Business news: Brasile, esportazioni prodotti agricoli in calo a gennaio per crollo domanda cinese

- Il volume delle esportazioni di prodotti agroalimentari dal Brasile ha raggiunto i 5,8 miliardi di dollari a gennaio 2020, in calo del 9,4 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. A condizionare in negativo il dato, il crollo della domanda di soia dalla Cina, diminuita del 42 per cento in un solo mese, a causa degli effetti della diffusione del coronavirus nel paese. Del totale di 1,5 milioni di tonnellate di soia esportate dal Brasile a gennaio, 1,1 milioni di tonnellate sono state destinate in Cina. Lo scorso anno, nello stesso periodo, le spedizioni di soia in Cina avevano raggiunto i 2 milioni di tonnellate. (Res)