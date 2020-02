Venezuela: Ue, domani Consiglio affari esteri discuterà della crisi venezuelana (3)

- Nell’incontro del 22 gennaio a Bruxelles, tappa di un lungo tour internazionale, Guaidò ha chiesto a Borrell che l’Unione europea aumenti le sanzioni nei confronti del governo di Caracas. “Sono tre anni che abbiamo presentato una richiesta chiara: elezioni libere” perché le elezioni “sono un diritto”, ha dichiarato in conferenza stampa. “Le vie diplomatiche sono necessarie e importanti, ma bisogna capire che la logica della dittatura di Maduro non risponde alle logiche politiche, ma al cartello della droga e alla mafia”, ha aggiunto. “Quindi, bisogna aumentare le sanzioni e utilizzare tutti i modi per fare pressione e arrivare a una alternativa pragmatica e realista per il Venezuela e la regione. Questa crisi tocca tutta l’America latina”. Guaidò ha inoltre chiesto un “arbitro indipendente” al fine di garantire elezioni trasparenti in Venezuela. “L’Europa può agire. Le elezioni devono essere “credibili, trasparenti e democratiche”, ha affermato. (Beb)