Paraguay: dengue, Camera dei deputati convocata domani per discutere stato di emergenza (3)

- L’Organizzazione panamericana della salute (Ops) ha certificato che nel 2019, nelle Americhe, si sono contati oltre tre milioni di casi di dengue, la cifra più alta registrata sinora. I numeri superano infatti i 2,4 milioni di casi confermati nel 2015, l’anno peggiore per l’America Latina e i Caraibi, chiuso con quasi 1.400 morti. “Nonostante l’incremento del numero dei casi nel 2019, l’intenso lavoro dei paesi ha permesso di mantenere il tasso di mortalità sotto l’atteso uno per cento (lo 0,05 per cento)”, ha riferito il direttore del Dipartimento di malattie trasmissibili dell’Ops, Marcos Espinal. (segue) (Abu)