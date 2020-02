Roma: Salvini, Raggi dovrebbe dimettersi solo per sacchi immondizia in strada

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, dovrebbe dimettersi solo per come ha gestito la questione rifiuti. Questo il senso dell'intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della manifestazione "Roma torna capitale. Idee nuove per il futuro della città" in corso al palazzo dei Congressi di Roma: "I sacchi di immondizia in mezzo la strada - ha affermato - sono istigazione a delinquere. Solo per quello la Raggi dovrebbe dimettersi". (Rin)