Governo: Salvini, prima si vota meglio è, Lega non disponibile a giochini palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla manifestazione "Roma torna capitale. Idee nuove per il futuro della città" in corso al palazzo dei Congressi di Roma, ha affermato: "Quando si vota? Non lo so, non ho la sfera di cristallo. Di certo la Lega non è disponibile a giochini di palazzo". (Rin)