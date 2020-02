Roma: Rebecchini (Acer), per tornare ad essere Capitale, città deve ripartire da edilizia

- Per tornare ad essere Capitale, "Roma deve ripartire dall'edilizia". Lo dichiara, in una nota, Nicolò Rebecchini ( Ance Roma - Acer). "Ci teniamo a ricordare - spiega - che l'edilizia è la prima industria romana e che rappresenta un indotto vitale, crollato del 30 per cento a causa della crisi di sistema negli ultimi dieci anni.I mali della nostra città vengono da lontano, ma ora per combattere degrado e abbandono servono infrastrutture e grandi opere degne di una città patrimonio del mondo. In un bilancio comunale così asfittico è impensabile fare manutenzione e rilanciare grandi piani per le infrastrutture. Per le infrastrutture sono stati stanziati solo 100 milioni di euro e quanto alla manutenzione straordinaria ci aggiriamo intorno ai 25 - 30 milioni. Al di là del colore politico, occorre mettere in campo risposte certe e condivise dalle istituzioni e forze sociali e imprenditoriali. Roma per essere governata va in primo luogo amata ed è per questo che il dialogo istituzionale tra Governo, Comune e Regione va rinsaldato, con uno sforzo congiunto da parte di tutti". (Com)